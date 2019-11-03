شكرا لقرائتكم تدريب المنتخب الأول مفتوح للإعلام يوم الثلاثاء ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول السماح لوسائل الإعلام المختلفة لحضور المران الأول للفريق لمده ١٥ دقيقية ، وذلك مساء الثلاثاء المقبل مع بدء المعسكر التحضيري.

وسيكون المران في الخامسة من مساء يوم الثلاثاء على استاد برج العرب الرئيسي في أول أيام معسكر الفريق.

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وينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم الثلاثاء ويتخلله مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر أمام ليبيريا قبل مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي ١٤ و١٨ من نفس الشهر في إطار الإعداد لتصفيات كأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية يطلب فيه حضور 80 ألف مشجع فى المباراتين اللتين يخوضهما المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على استاد برج العرب أمام ليبيريا وكينيا.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة للأمن أنه يطلب حضور السعة الجماهيرية كاملة باستاد برج العرب فى المباراتين، وينتظر اتحاد الكرة قرار الأمن بالموافقة على هذا العدد وهو 80 ألف مشجع سعة الاستاد، أو تحديد عدد معين وفقاً للرؤية الأمنية.