شكرا لقرائتكم تدريب المنتخب الأول مفتوح للإعلام يوم الثلاثاء ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيكون المران في الخامسة من مساء يوم الثلاثاء على استاد برج العرب الرئيسي في أول أيام معسكر الفريق.
أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية يطلب فيه حضور 80 ألف مشجع فى المباراتين اللتين يخوضهما المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على استاد برج العرب أمام ليبيريا وكينيا.
وتضمن خطاب اتحاد الكرة للأمن أنه يطلب حضور السعة الجماهيرية كاملة باستاد برج العرب فى المباراتين، وينتظر اتحاد الكرة قرار الأمن بالموافقة على هذا العدد وهو 80 ألف مشجع سعة الاستاد، أو تحديد عدد معين وفقاً للرؤية الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب المنتخب الأول مفتوح للإعلام يوم الثلاثاء ببرج العرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.