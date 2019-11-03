شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد يانج أفريكانز .. تراوري يمنح فريقه التقدم في الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق بيراميدز في انهاء الشوط الأول من مباراته أمام يانج أفريكانز بهدف نظيف سجله اللاعب ايريك تراوري.

أحرز إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز هدف التقدم لفريقه أمام يانج أفريكانز في الدقيقة 28، من المواجهة المقامة بينهما حالياً على استاد الدفاع الجوى بمتابعة لتسدية عبد الله السعيد، و التي تأتي ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

سيطر بيراميدز على مجريات الشوط الأول من المباراة بفضل الانتشار الجيد للاعبين والخطة المتوازنة من جانب الفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق.

ومنح حكم المباراة دقيقة واحدة وقت بدل الضائع وذلك بسبب عدم توقف الشوط الأول كثيراً، حيث نجح الثلاثي الهجومي في فرض سيطرته على مجريات اللعب أمام مرمى يانج أفريكانز.

كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.

أعلن الفرنسي ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلة الفريق الرسمية التي سيخوض بها مباراته ضد يانج أفريكانز التنزاني في اياب دور 32 الثاني لمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة اليوم بأرضية ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة في إطار مساعي الفريق للتأهل للدور التالي للبطولة القارية الشهيرة.

Advertisements

وفاز بيراميدز بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا ويكفي للفريق المصري التعادل بأي نتيجة أو الفوز لعبور الفريق التنزاني بمسابقة كأس الكونفيدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي..



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار، احمد منصور، عمر جابر، عبد الله بكري

خط الوسط: محمد حمدي، محمد فتحي، نبيل عماد دونجا،

خط الهجوم: عبد الله السعيد، إريك تراوري، محمد فاروق



تراوري يسجل هدف بيراميدز الأول



تراوري يسجل هدف بيراميدز الأول



تراوري يسجل هدف بيراميدز الأول