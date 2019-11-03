شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتقدم بهدف نظيف على المحرق البحرينى فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الاتحاد السكندرى الشوط الأول متقدما على نظيره المحرق البحرينى بهدف دون رد سجله أحمد رفعت فى الدقيقة 42 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية. جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى : حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي وجاء تشكيل المحرق البحرينى كالتالى : السيد محمد جعفر ، وليد الحيام ، أمين بنعدى ، عبد الوهاب الصافى ، تياقو أفوستو ، أسماعيل عبداللطيف ، ويسلى كوريا ، محمد البنأ ، محمد حردان ، ماثيو بيسى ، تيافو دى .

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