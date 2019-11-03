شكرا لقرائتكم كأس الملك: الهلال يكتسح عرعر ويتأهل لدور 32 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز الهلال مقعده في الدور 32 لكأس الملك بعد فوزه على ضيفه عرعر "درجة ثانية" 4-1، في المواجهة التي احتضنها استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في الدور 64 للمسابقة والذي شهد فوز فريق جدة "درجة أولى" على ضيفه حطين "درجة أولى" 2-1.

وعلى استاد جامعة الملك سعود حجز الهلال مقعده في الدور 32 عقب فوزه على ضيفه عرعر "درجة ثانية" 4-1، ووجد أصحاب الأرض صعوبةً كبيرة في الوصول الى مرمى ضيفه الذي قدّم أداءً مميزاً وكاد لاعبه بندر فالح أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله جيرالدو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والذي شهد تسجيله هدف السبق والذي تكفل به مدافع عرعر عادل هماني حينما حول عرضية هتّان باهبري بقدمه في شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني فرض الهلال سيطرته المطلقة، وتمكن لاعبه الخبير محمد الشلهوب، من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس ناصر المحيني.

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وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 80 بعدما حول عرضية زميله حسن كادش برأسه استقرت في شباك عرعر.

وعند الدقيقة 90 نجح لاعب الهلال هتّان باهبري بتسجيل الهدف الرابع عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله ناصر الدوسري ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس ناصر المحيني.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن البديل فهران فالح بتسجيل هدف عرعر الوحيد بعد تلقيه كرة عائدة من دفاع الهلال ليسدد الكرة التي استقرت في شباك الحارس محمد الواكد.

وعلى ملعب النادي الأهلي تأهل فريق جدة إلى الدور 32 عقب فوزه على ضيفه حطين 2-1. ويدين جدة بهذا الفوز لمهاجمه إسماعيل عمر الذي سجّل هدفي الفوز لفريقه عند الدقيقتين 14و27، في حين سجّل هدف حطين الوحيد لاعبه يوسف منصور في الدقيقة 23.