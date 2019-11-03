شكرا لقرائتكم شكوك حول إمكانية رويس المشاركة في لقاء إنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبحت الشكوك تحوم حول مشاركة ماركو ريوس قائد بوروسيا دورتموند الألماني في لقاء فريقه مع ضيفه إنتر الإيطالي يوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم.

وربما تتسبب الإصابة في غياب ريوس أيضا عن المواجهة المرتقبة التي تنتظر دورتموند أمام مضيفه وغريمه التقليدي بايرن ميونخ في بطولة الدوري الألماني المقررة يوم السبت المقبل.

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وتعرض ريوس للإصابة خلال فوز دورتموند 3 - صفر على ضيفه فولفسبورغ يوم السبت في الدوري الألماني، ليتم استبداله في الدقيقة 28 من عمر المباراة، فيما غاب عن تدريبات الفريق الجماعية يوم الأحد.

وفيما يتعلق بشأن إمكانية مشاركة اللاعب أمام إنتر، كتب دورتموند على حسابه الرسمي في "تويتر": سيتم تحديد موقف ريوس بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته في الكاحل.

وكان دورتموند عاد للقائمة الأساسية لدورتموند أمام فولفسبورغ بعد تعافيه من الإنفلونزا وكذلك الإصابة في الفخذ، علما أنه يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الفريق بالدوري الألماني مع زميله باكو ألكاسير برصيد خمسة أهداف لكل منهما.