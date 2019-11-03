نشرة أخبار سوبر كورة.. تفاصيل حوار صلاح وتريزيجيه.. ومقتل مصفف شعر رونالدو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. محمد ابراهيم كيشو يفوز ببطولة العالم للمصارعة توج محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأول بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن تحت ٦٧ كجم ببطولة العالم التى أقيمت بالمجر بعد التغلب على لاعب بيلاروسيا ٩/٠ سوبر كورة يكشف تفاصيل حوار صلاح وتريزيجيه بعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول يكشف سوبر كورة نص الحوار الذي دار بين نجمي منتخبنا الوطني محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، والذي دار بينهما عقب انتهاء مواجهتهما أمس في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف واحد. مصفف شعر كريستيانو رونالدو يتعرض للقتل في سويسرا كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن ريكاردو ماركيز فيريرا أحد أشهر مصففين الشعر في العالم عثر عليه مقتولاً في أحد فنادق مقاطعة "ألبيسريدين" التابعة لمدينة "زيوريخ" السويسرية. إقالة سمير كمونة من تدريب المنيا قرر مجلس إدارة المنيا إقالة سمير كمونه المدير الفنى للفريق من تدريب الفريق بعد الخسارة التى منها بها الفريق عصر اليوم من بنى سويف بهدفين مقابل للاشئ Advertisements كريستال بالاس ضد ليستر سيتي.. "الثعالب" تواصل انتصاراتها بالبريميرليج حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي، فوزا غاليا على مضيفه فريق كريستال بالاس، بهدفين دون مقابل، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. الجبلاية تُحبط مُخطط الأهلي لضم ثلاثي بيراميدز في الشتاء رغبات متبادلة بين ناديي الأهلي وبيراميدز لانتقال لاعبين من كل جانب للجانب الأخر خلال فترة الفترة القادمة، والبداية بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما شهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقال محمد مجدي قفشة صانع العاب بيراميدز للأهلي وهو الذي تم تسجيله كأول تعاون على مستوى الصفقات بين الجانبين. نوير: سقوط البايرن أمام فرانكفورت بخماسية ليست مفاجأة هاجم مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ وقائده، اللاعبين والمدير الفنى نيكو كوفاتش، بعد الهزيمة القاسية التى تعرض لها الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-5 مساء أمس،السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من مسابقة الدوري الألماني. اتحاد الكرة يتبرأ من ازمة التصويت لمحمد صلاح أمام البرلمان برأ جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد كر ة القدم اللجنة من بطلان صوت الاتحاد للنجم العالمي ومنتخبنا الوطني فى استفتاء احسن لاعب على مستوى العالم ، وذلك أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال رده على الاستجواب الذى تقدم به السيد حجازي عضو البرلمان. قرعة كأس ألمانيا.. البايرن يوجه هوفنهايم ودورتموند يصطدم بـ فولفسبورج سحبت مساء اليوم الأحد، قرعة دور الـ16 من كأس ألمانيا، خلال موسم 2019 – 2020، والتى أسفرت عن مواجهات متوازنة.

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