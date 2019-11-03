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استقالة نبيل محمود من تدريب سوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نبيل محمود، المدير الفنى لسوهاج، باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة المفاجئة التى منى بها الفريق اليوم أمام بترول أسيوط فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد بالقسم الثانى.

وكان سوهاج قد خسر أمام بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهو ما جمد رصيد الفريق عند نقطة وحيدة جمعها من التعادل أمام المنيا سلبيا، فى الوقت الذى خسر فى اللقاء الثانى أمام بنى سويف بهدف مقابل لا شئىء على ملعبه.

ويحتل بنى سويف صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز اليوم على المنيا بهدفين مقابل لا شىء، قبل أن يفوز فى اللقاءين الماضيين على شبان قنا برباعية فى الأسبوع الأول، والفوز على سوهاج خارج ملعبه بهدف مقابل لا شىء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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