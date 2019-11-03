شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة نبيل محمود من تدريب سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم نبيل محمود، المدير الفنى لسوهاج، باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة المفاجئة التى منى بها الفريق اليوم أمام بترول أسيوط فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد بالقسم الثانى.

وكان سوهاج قد خسر أمام بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهو ما جمد رصيد الفريق عند نقطة وحيدة جمعها من التعادل أمام المنيا سلبيا، فى الوقت الذى خسر فى اللقاء الثانى أمام بنى سويف بهدف مقابل لا شئىء على ملعبه.

ويحتل بنى سويف صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز اليوم على المنيا بهدفين مقابل لا شىء، قبل أن يفوز فى اللقاءين الماضيين على شبان قنا برباعية فى الأسبوع الأول، والفوز على سوهاج خارج ملعبه بهدف مقابل لا شىء.