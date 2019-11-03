شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب المنتخب الأول مفتوح للإعلام يوم الثلاثاء ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدري، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، السماح لوسائل الإعلام المختلفة لحضور المران الأول للفريق لمدة 15 دقيقية، وذلك مساء الثلاثاء المقبل مع بدء المعسكر التحضيرى.

وسيكون المران فى الخامسة من مساء يوم الثلاثاء على استاد برج العرب الرئيسى فى أول أيام معسكر الفريق.

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وينطلق معسكر المنتخب الوطنى يوم الثلاثاء وتتخلله مباراة ودية يوم 7 نوفمبر أمام ليبيريا قبل مباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى ١٤ و١٨ من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس أفريقيا ٢٠٢١ فى الكاميرون.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية يطلب فيه حضور 80 ألف مشجع فى المباراتين اللتين يخوضهما المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على استاد برج العرب أمام ليبيريا وكينيا.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة للأمن أنه يطلب حضور السعة الجماهيرية كاملة باستاد برج العرب فى المباراتين، وينتظر اتحاد الكرة قرار الأمن بالموافقة على هذا العدد وهو 80 ألف مشجع سعة الاستاد، أو تحديد عدد معين وفقاً للرؤية الأمنية.