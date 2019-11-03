شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على يانج أفريكانز بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بعد انتهاء الشوط الأول على ضيفه يانج أفريكانز بهدف نظيف أحرزه ايريك تراورى فى الدقيقة 28، خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً على استاد الدفاع الجوى، و التى تأتى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى فى مجمله وسيطر بيراميدز على أحداثه، وبدأت خطورة بيراميدز عن طريق ظهيره محمد حمدى فى الدقيقة 20 الذى سدد كرة قوية ولكنها أخطأت مرمى يانج أفريكانز، ثم انفرد إيريك تراورى إلا أنه سدد الكرة فى جسد حارس المرمي.

Advertisements

وفى الدقيقة 28 وبمتابعة لتسديدة عبد الله السعيد من إحدى الكرت الثابتة حول منطقة الجزاء عوض تراورى الفرصة الخطيرة التى أهدرها، ونجح فى إحراز هدف التقدم، ثم سيطر بيراميدز على الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط بغية تعزيز التقدم إلا أن دفاعات يانج أفريكانز كانت بالمرصاد ، ليطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

وتعد مشاركة بيراميدز هى الأولى فى مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلى بطل الدوري، كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ 32 الأول بعد التعادل فى القاهرة (1-1)، ثم الفوز فى الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.

ويسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز الذى واجه ظروف صعبة قبل المباراة بتعرض نجله لحادث مروع فى لندن واضراره للسفر للاطمنئان عليه، لحسم التأهل مبكراً أمام بطل تنزانيا خوفاً من الدخول فى حسبة برما لو سجل الفريق التنزانى مبكراً ودخل أجواء المباراة، ويتسلح المدرب الفرنسى بصدارة الدورى الممتاز التى حققها قبل توقف الدورى بعد الفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين.