شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو إيريك تراوري يحرز هدف التقدم لبيراميدز أمام يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز هدف التقدم لفريقه أمام يانج أفريكانز في الدقيقة 28، من المواجهة المقامة بينهما حالياً على استاد الدفاع الجوى بمتابعة لتسديدة عبد الله السعيد، والتي تأتى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.