30 دقيقة.. الاتحاد السكندرى يضغط والمحرق يدافع والنتيجة 0/0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر حوالى 30 دقيقة من مباراة الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى ومازالت النتيجة 0-0 فى اللقاء المقام بينهما باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية . ضغط لاعبو الاتحاد السكندرى فى الربع ساعة الثانية من عمر المباراة بغية إحراز هدف التقدم، ومال لاعبو المحرق البحرينى للخلف، وأضاع الأوغندى إيمانويل أوكوى مهاجم الاتحاد فرصة حقيقة فى الدقيقة 17 من رأسية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المحرق البحرينى. بدا الاتحاد السكندرى المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي بينما ضم تشكيل المحرق البحرينى كل من: السيد محمد جعفر، وليد الحيام، أمين بنعدى، عبد الوهاب الصافى، تياقو أفوستو، إسماعيل عبداللطيف، ويسلى كوريا، محمد البنأ، محمد حردان، ماثيو بيسى، تيافو دى.

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