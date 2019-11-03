تركى آل الشيخ: وصلت مصر جو رائع وجميل جدا.. تنصحونى أتفسح فين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن وصوله إلى مصر خلال الساعات الماضية. وعلق تركى أل الشيخ قائلا:"وصلت مصر جو رائع وجميل جدًا... تنصحونى أتفسح فين ؟". . وجاءت زيارة تركى آل الشيخ إلى مصر، بعد أيام قليلة من مصالحته مع مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، حيث أكد أنه ينوى زيارة رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة. Advertisements

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