شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يبرئ اللجنة الخماسية من أزمة التصويت لصلاح أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برأ جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد كرة القدم، اللجنة من بطلان صوت الاتحاد للنجم العالمى ومنتخبنا الوطنى محمد صلاح، فى استفتاء أحسن لاعب على مستوى العالم، وذلك أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال رده على الاستجواب الذى تقدم به السيد حجازى عضو البرلمان.

وأكد جمال محمد على فى رده على أن اللجنة الخماسية صدر قرار توليها المسئولية يوم 20 أغسطس، واستلمت الإدارة يوم 24 من نفس الشهر، وقام مسئولو الاتحاد بإرسال التصويت يوم 15 أغسطس، وأفاد الاتحاد الدولى باستلام الاستمارة يوم 16 اغسطس أى قبل استلام اللجنة الخماسية بمهام عملها بثمانية ايام وهذا ما اقتنعت به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التى عقدت اجتماعها اليوم برئاسة طارق السيد الذى أثنى على الشرح التفصيلى لهذا الموضوع من قبل الدكتور جمال محمد على، وقد كان مقرونا بالأدلة والمكاتبات الرسمية.

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وأكد جمال محمد على أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن الكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى وأحمد المحمدى كابتن المنتخب قاما بالتوقيع على الاستمارة وكلاهما صوتا لصالح محمد صلاح، ولكن الخطأ كان فى الإجراءات الإدارية التى يتبعها الاتحاد الدولى فى مثل هذا الأمور.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية إلى أن محمد صلاح قدوة للشباب المصرى وقيمة اقتصادية واجتماعية لمصر، وأنه يحمل رسالة سلام ومحبة من الشعب المصرى لكل دول العالم وأن ما يقوم به صلاح من جوانب إنسانية فى المجتمع المصرى له قيمته الاجتماعية التى تؤكد الانتماء الوطنى والحس القومى الذى يغرسه صلاح لكل شباب مصر.