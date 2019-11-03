شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة 10 دقائق مع ميتشو.. وتقسيم اللاعبين لمجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران المسائى المقام حاليا بملعب المعسكر المغلق للفريق بمدينة السادس من أكتوبر المقرر ختامه غداً بالمباراة الودية التى سيتوجه الأبيض لخوضها على ملعبه فى ميت عقبة مع جولدى، وذلك على هامش توقف بطولة الدورى الممتاز.

وجاء حديث ميتشو مع اللاعبين والذى استمر لما يقرب من عشر دقائق عن عدة جوانب منها الفنى ومنها التحفيزى ووجه المدير الفنى للزمالك، اللاعبين، ببعض التعليمات الفنية المعينة التى ستنفذ اليوم وفقا للبرنامج التدريبى الموضوع وعقب ذلك أشار ميتشو بانطلاق المران.

وأدى لاعبو الزمالك فقرة تأهيلية خفيفة على هامش المران، وذلك تحت قيادة الإسبانى رودريجيز مدرب أحمال الفريق وفضل الجهاز الفنى للأبيض بقيادة الصربى ميتشو تخفيف الجانب البدنى بالمران المسائى وذلك وفقا للبرنامج البدنى والتأهيلى الموضوع للاعبين والذى ينفذ على مراحل.

وكان الفريق قد خاض فقرة بدنية قوية صباح اليوم بجمانيزيوم فندق المعسكر، وكذلك بعض الفقرات الأخرى، وعليه تم تقليل الحمل التأهيلى والبدنى فى التدريب المسائى، كما قام ميتشو بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث تم تدريب اللاعبين على بعض الأمور الفنية المعينة، والتمريرات السريعة ونقل الكرة فى مربعاتوتولى كل فرد بالجهاز الفنى للفريق مجموعة بينما قام ميتشو بالإشراف على هذه المجموعات وتوجيه التعليمات لهم بمساعدة معاونيه.