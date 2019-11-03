شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية، فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية .

وحاول لاعبو الاتحاد السكندرى الضغط من الدقيقة الأولى لإحراز هدف التقدم إلا أن دفاع المحرق البحرينى وقف لكل الهجمات بالمرصاد.

بدا الاتحاد السكندرى المباراة بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد

Advertisements

خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب

خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا

وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي

بينما ضم تشكيل المحرق البحرينى كل من: السيد محمد جعفر، وليد الحيام، أمين بنعدى، عبد الوهاب الصافى، تياقو أفوستو، أسماعيل عبداللطيف، ويسلى كوريا، محمد البنأ، محمد حردان، ماثيو بيسى، تيافو دى .