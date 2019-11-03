شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يبدأ مبارياته ببطولة القارات أمام روسيا ثم إيران والمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة بطولة العالم للقارات للكرة الشاطئية عن تواجد منتخب مصر مع روسيا وإيران والمكسيك فى البطولة المقرر إقامتها بالإمارات فى الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية مبارياته بمواجهة يوم 5 نوفمبر ثم إيران يوم 6 والمكسيك يوم 7 على أن يتأهل الأول و الثاني للدور قبل النهائى.

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ويشارك منتخب مصر فى بطولة القارات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم روسيا وإيران والمكسيك، بينما تضم المجموعة الثانية الإمارات وإيطاليا وإسبانيا واليابان.

وضمت قائمة المنتخب عبد الرحمن حسن والحسينى طه ومصطفى سمير ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات، ومصطفى سيد ومصطفى على ومصطفى أحمد واسلام العفريت ومحمد فوزى وعبد العزيز صباح وكريم سيد.

ويقود منتخب مصر للكرة الشاطئية عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق مديرا للمنتخب ومصطفي لطفي المدير الفني، وأحمد ابو سريع مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب لحراس المرمي والدكتور وليد منظور طبيب والدكتور عمر حلمي مخطط احمال وعباس حسانين اخصائي علاج طبيعى.