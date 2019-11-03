شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى راحة 3 أيام بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدى، لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء الخميس المقبل، استعداداً لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري على استاد الجيش بالسويس.
وكان فريق المصرى نجح فى الفوز على كوت دى أور عصر اليوم بثنائية نظيفة فى إياب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية الأفريقية ليتأهل لدور المجموعات من البطولة نفسها.
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