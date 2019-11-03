شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وعده بزيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يصل مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني وصوله مصر اليوم الأحد بعد تصالحه مع النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب في الأسبوع الماضي.
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن أنه سيزور محمود الخطيب رئيس الأهلي للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية حقن في الظهر.
وقال مالك بيراميدز السابق في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: «وصلت مصر جو رائع وجميل جدًا.. تنصحوني أين أتنزه؟».
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