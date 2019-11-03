 ليستر سيتي يواصل التوهج بفوز جديد عبى كريستال بالاس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 عبدالقادر عرابي واصل نادي ليستر سيتي إنتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز جديد على مضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في اللقاء الذي شهده ملعب "سيلهريست بارك" في العاصمة الإنجليزية لندن.

Advertisements بعد شوط أول سلبي، سجل المدافع التركي "تشاجلار سوينتشو" الهدف الأول لليستر في الدقيقة 57. أضاف النجم جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 88. بهذا الفوز يتقدم ليستر سيتي للمركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف مع تشيلسي رابع الترتيب، ويتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 15 في المركز التاسع.

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