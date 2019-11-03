اليمن تشارك في البطولة الأسيوية للتنس تحت 14 سنة بالرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تشارك اليمن في منافسات البطولة الآسيوية للتنس تحت 14 سنة التي تنطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض وينظمها الاتحاد السعودي للتنس، على ملاعب معهد إعداد القادة.



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ويشارك لاعبو بلادنا بقيادة الكابتن زهير موشجي، وتضم القائمة نورس فائز، وعبدالرحمن فائز، و بدر لؤي، ويوسف ممدوح، ومنصور أحمد، وعمر ماهر.

ويشارك في البطولة 42 لاعباً يمثلون الى جانب اليمن، منتخبات السعودية، الكويت، سوريا ، الأردن، الهند ، باكستان ، كازاخستان ، سيرلانكا ، هونج كونج، وأمريكا وسويسرا.

وأجريت مساء اليوم، قرعة البطولة التي تقام بنظام فردي وزوجي وخروج المغلوب، ويقود مباريات البطولة الحكم السعودي الدولي يوسف الطريف ، ويساعده الحكام جبرين الجبرين، سعود العبد الرحمن ، عبدالرحمن الخريجي ، يوسف العصيمي ، محمد الحوطي ، فيصل الحوطي ، محمد السبيعي ، معاذ العوير.