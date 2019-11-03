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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تشارك في البطولة الأسيوية للتنس تحت 14 سنة بالرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تشارك اليمن في منافسات البطولة الآسيوية للتنس تحت 14 سنة التي تنطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض وينظمها الاتحاد السعودي للتنس، على ملاعب معهد إعداد القادة.
ويشارك لاعبو بلادنا بقيادة الكابتن زهير موشجي، وتضم القائمة نورس فائز، وعبدالرحمن فائز، و بدر لؤي، ويوسف ممدوح، ومنصور أحمد، وعمر ماهر.
ويشارك في البطولة 42 لاعباً يمثلون الى جانب اليمن، منتخبات السعودية، الكويت، سوريا ، الأردن، الهند ، باكستان ، كازاخستان ، سيرلانكا ، هونج كونج، وأمريكا وسويسرا.
وأجريت مساء اليوم، قرعة البطولة التي تقام بنظام فردي وزوجي وخروج المغلوب، ويقود مباريات البطولة الحكم السعودي الدولي يوسف الطريف ، ويساعده الحكام جبرين الجبرين، سعود العبد الرحمن ، عبدالرحمن الخريجي ، يوسف العصيمي ، محمد الحوطي ، فيصل الحوطي ، محمد السبيعي ، معاذ العوير.
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