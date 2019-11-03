شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتبرأ من ازمة التصويت لمحمد صلاح أمام البرلمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برأ جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد كر ة القدم اللجنة من بطلان صوت الاتحاد للنجم العالمي ومنتخبنا الوطني فى استفتاء احسن لاعب على مستوى العالم ، وذلك أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال رده على الاستجواب الذى تقدم به السيد حجازي عضو البرلمان.

أكد جمال محمد على فى رده على أن اللجنة الخماسية صدر قرار توليها المسئولية يوم 20 أغسطس واستلمت الإدارة يوم 24 من نفس الشهر وقام مسئولو الاتحاد بارسال التصويت يوم 15 اغسطس وافاد الاتحاد الدولى باستلام الاستمارة يوم 16 اغسطس أي قبل استلام اللجنة الخماسية بمهام عملها بثمانية ايام وهذا ما اقتنعت به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التي عقدت اجتماعها اليوم برئاسة طارق السيد الذى اثنى على الشرح التفصيلي لهذا الموضوع من قبل الدكتور جمال محمد على وقد كان مقرونا بالأدلة والمكاتبات الرسمية.

Advertisements

أكد جمال محمد على امام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على ان الكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي واحمد المحمدى كابتن المنتخب قاما بالتوقيع على الاستمارة وكلاهما صوت لصالح محمد صلاح ولكن الخطأ كان فى الاجراءات الإدارية التى يتبعها الاتحاد الدولي فى مثل هذا الأمور.

أشار نائب رئيس اللجنة الخماسية إلى ان محمد صلاح قدوه للشباب المصري وقيمه اقتصادية واجتماعية لمصر وانه يحمل رسالة سلام ومحبة من الشعب المصرى لكل دول العالم وان ما يقوم بة صلاح من جوانب انسانية فى المجتمع المصرى له قيمته الاجتماعية التى تؤكد على الانتماء الوطني والحس القومى الذى يغرسة صلاح لكل شباب مصر