اتحاد الكرة يتبرأ من ازمة التصويت لمحمد صلاح أمام البرلمان...

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أكد جمال محمد على فى رده على أن اللجنة الخماسية صدر قرار توليها المسئولية يوم 20 أغسطس واستلمت الإدارة يوم 24 من نفس الشهر وقام مسئولو الاتحاد بارسال التصويت يوم 15 اغسطس وافاد الاتحاد الدولى باستلام الاستمارة يوم 16 اغسطس أي قبل استلام اللجنة الخماسية بمهام عملها بثمانية ايام وهذا ما اقتنعت به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التي عقدت اجتماعها اليوم برئاسة طارق السيد الذى اثنى على الشرح التفصيلي لهذا الموضوع من قبل الدكتور جمال محمد على وقد كان مقرونا بالأدلة والمكاتبات الرسمية.
أكد جمال محمد على امام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على ان الكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي واحمد المحمدى كابتن المنتخب قاما بالتوقيع على الاستمارة وكلاهما صوت لصالح محمد صلاح ولكن الخطأ كان فى الاجراءات الإدارية التى يتبعها الاتحاد الدولي فى مثل هذا الأمور.
أشار نائب رئيس اللجنة الخماسية إلى ان محمد صلاح قدوه للشباب المصري وقيمه اقتصادية واجتماعية لمصر وانه يحمل رسالة سلام ومحبة من الشعب المصرى لكل دول العالم وان ما يقوم بة صلاح من جوانب انسانية فى المجتمع المصرى له قيمته الاجتماعية التى تؤكد على الانتماء الوطني والحس القومى الذى يغرسة صلاح لكل شباب مصر
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