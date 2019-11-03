شكرا لقرائتكم بعد الفوز على بطل سيشل .. أرقام وإحصائيات من مباراة المصرى بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا سهلا على كوت دى اور بطل سيشل فى إياب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل الفريق إلى دور المجموعات .

وقد شهدت المباراة بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بفريق المصري نرصدها فى التقرير التالى :

* المصري خاض 27 مباراة بالكونفيدرالية الأفريقية بعد لقاء اليوم .بفوزه في مباراة اليوم يكون المصري قد فاز في 13 مباراة بنسبة 48.14 % ، فيما تعادل في 8 مباريات بنسبة 29.64 % ، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات بنسبة 22.22 %. .

* المصري فاز في 10 مباريات داخل ملعبه من إجمالي 13 مباراة خاضهم على أرضه.

* بعد احرازه لهدفين في مباراة اليوم يصل رصيد المصري في الكونفدرالية إلى 34 هدفا في 27 مباراة بمعدل يصل إلى 1.26 هدف لكل مباراة ، وبعد حفاظه على نظافة شباكه في مباراة اليوم فقد تجمد رصيد الأهداف التي سكنت شباكه عند 20 هدف بمعدل يصل الى 0.74 هدف لكل مباراة.

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* بحفاظه على نظافة شباكه في مباراة اليوم يكون المصري قد حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة من اجمالي 27 مباراة بنسبة 51.8 % من المباريات التي خاضها الفريق

وصل عدد الأهداف التي سجلها المصري داخل أرضه الى 19 هدف في ثلاثة عشر مباراة بمعدل يصل الى 1.46 هدف لكل مباراة.

واصل أحمد جمعة مهاجم المصرى تصدره لترتيب هدافى الفريق عبر التاريخ برصيد 9 أهداف ، يليه زميله الفلسطينى محمود وادي برصيد 6 أهداف ثم إسلام عيسى “4 أهداف ” ، أحمد ياسر “3 اهداف” ، أوستين أموتو “هدفان” ،

حقق المصري الفوز في 13 مباراة منهم 10 مباريات على ملعبه ، 3 مباريات خارج ملعبه.، بينما تعادل في ثمانية مباريات ، منهم مباراتين على ملعبه ، منهم 6 مباريات خارج ملعبه ، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات ، منهم خمس مباريات خارج ملعبه ، مباراة واحدة على ملعبه.