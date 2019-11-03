شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر أول صورة لمحمد صلاح وتريزيجيه بعد مواجهة استون فيلا ضد ليفربول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 الصورة التي جمعت نجمي منتخبنا الوطني محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي والذي دار بينهما عقب انتهاء مواجهتهما أمس في الدوري الإنجليزي والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت الجلسة توجيه تريزيجيه التهنئة لمحمد صلاح بعد فوزه بالمباراة واستمرار الريدز في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما أشاد محمد صلاح بالمستوى الذي ظهر عليه تريزيجيه، مؤكداً له أنه كان أفضل لاعب في المباراة وظهر بمستوى طيب للغاية وكان محور أداء فريقه طوال أحداث المباراة موجهاً له التهنئة على احرازه أول أهدافه في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يواجه محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه مُجدداً دور الثمانية لكأس الرابطة الإنجليزي.