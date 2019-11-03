شكرا لقرائتكم مباراة استون فيلا ضد ليفربول تكتب شهادة ميلاد جوكر مصري جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة استون فيلا ضد ليفربول الإنجليزي التي أقيمت أمس السبت وانتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف واحد، مشاركة الثنائي المصري محمد صلاح مع ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا بشكل أساسي.

وأسفرت مواجهة أستون فيلا ضد ليفربول عن مولد جوكر مصري جديد وهو محمود حسن تريزيجيه والذي شارك في 3 مراكز مختلفة خلال أحداث المباراة ، وظهر الدولي المصري بشكل رائع خلال مشاركته في جميع المراكز التي طلب منه المدرب المشاركة فيه.

ونجح تريزيجيه في إحراز هدف فريقه الوحيد، كما صنع العديد من الفرص لزملائه الا انهم لم ينجحوا في استغلالها، وكان تريزيجيه محور خطورة فريقه خلال أحداث المباراة بالكامل.