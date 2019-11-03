شكرا لقرائتكم أوكوى وخالد قمر يقودان هجوم الاتحاد السكندرى أمام المحرق البحرينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء التشكيل على النحو التالى :- حراسة المرمى : عماد السيد Advertisements خط الدفاع : محمود رزق – محمد انور -– اسامة العزب – السيد سالم الوسط احمد رفعت – مانجا – ايمن غباشى – نور السيد الهجوم : ايمانويل اوكوى – خالد قمر

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