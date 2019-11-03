شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل المحرق البحرينى أمام الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء التشكيل يتكون كل من : السيد محمد جعفر ، وليد الحيام ، أمين بنعدى ، عبد الوهاب الصافى ، تياقو أفوستو ، أسماعيل عبداللطيف ، ويسلى كوريا ، محمد البنأ ، محمد حردان ، ماثيو بيسى ، تيافو دى . حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي

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