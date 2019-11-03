شكرا لقرائتكم سمير كمونة: الأجواء لم تكن مستقرة فى المنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال كمونة فى تصريحات خاصة أن هناك مدربين قدامي من أبناء المنيا لهما دور كبير فيما حدث من نتائج سيئة للفريق حيث بعضهم يحرض اللاعبين على التهرب من المباريات وادعاء الإصابة .
وأضاف كمونة أن المدربين يقودا مؤامرة للإطاحة به من تولى مهمة الفريق ليفسحا المجال لأي منهما فى الفترة المقبلة وكانا على تواصل مع اللاعبين بصورة غريبة وبدون داعى وهو أمر غريب خاصة أنهما لم يكونا لهما اي نجاح سابق عند قيادتهم للفريق ولم يخوضا اي تجارب ناجحة خارج المنيا ولذا فأن توليهم المنيا هو الملاذ الوحيد لعودتهم للتدريب .
قاد سمير كمونة المنيا فى أربع مباريات ثلاثة فى دورى القسم الثانى تعادل مع سوهاج وخسر من الألومنيوم وبني سويف ..وفاز فى الكاس على بترول أسيوط
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