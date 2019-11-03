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شكرا لقرائتكم جمهور الاتحاد يتوافد على ملعب برج العرب قبل مباراة المحرق البحرينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1.
جمهور الاتحاد السكندرى
جمهور الاتحاد السكندرى
جمهور الاتحاد السكندرى
جمهور الاتحاد السكندرى
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