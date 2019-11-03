شكرا لقرائتكم نبيل محمود يستقيل من تدريب سوهاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان سوهاج قد خسر أمام بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهو ما جمد رصيد الفريق عند نقطة وحيدة جمعها من التعادل أمام المنيا سلبيا ، فى الوقت الذى خسر فى اللقاء الثانى أمام بنى سويف بهدف مقابل للاشئ على ملعبه .
ويحتل بنى سويف صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز اليوم على المنيا بهدفين مقابل للاشئ ، قبل أن يفوز فى اللقاءين الماضيين على شبان قنا برباعية فى الأسبوع الأول ، والفوز على سوهاج خارج ملعبه بهدف مقابل للاشئ .
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