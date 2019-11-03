شكرا لقرائتكم محمد ابراهيم كيشو يفوز ببطولة العالم للمصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يٌعد كيشو من أبرز لاعبى المصارعة فى الفترة الاخيرة بعد احتلاله المركز الرابع فى التصنيف العالمى و الأولمبى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة .

كيشو تأهل إلى نهائى البطولة بعد التغلب على لاعب اليابان 5/7 فى نصف النهائى، ومن قبله على لاعبى الصين وأوكرانيا وكيرجستان.

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ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة نرمين رفيق عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، ومحمد إبراهيم زقلط مدربا، وطاقم تحكيم يضم أحمد زكى، وإبراهيم عادل.

يذكر أن كيشو تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى ، ليكون أول لاعبى منتخب المصارعة المتأهلين للأولمبياد.

كان اللاعب قد توج بذهبية دورة الألعاب العسكرية التى اقيمت بالصين ، و كذلك ، ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب .