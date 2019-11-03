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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم الأحد 3-11-2019 في الكونفدرالية



يلتقي فريق بيراميدز بفريق يانج أفريكانز التنزاني اليوم الأحد في تمام الثامنة مساءاً على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

بث مباشر مباراة بيراميدز و يانج أفريكانز في الكونفدرالية الأفريقية



و كانت مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا ، و يلعب بيراميدز مباراة اليوم بأريحية كبيرة خاصةً و انه قاب قوسين او أدنى من التأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية .

يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز و يانج أفريكانز بث مباشر في الكونفدرالية الأفريقية



وكان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.

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بث مباشر مباراة بيراميدز و يانج أفريكانز في الكونفدرالية بدون تقطيع



و اختتم أمس السبت فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا ، فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية،علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف .