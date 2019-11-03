بيراميدز ضد يانج أفريكانز .. عبد الله السعيد وتراوري يقودان الهجوم...

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جدة - عمرو شويل بيراميدز ضد يانج أفريكانز

أعلن الفرنسي ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلة الفريق الرسمية التي سيخوض بها مباراته ضد يانج أفريكانز التنزاني في اياب دور 32 الثاني لمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية. وتقام مباراة اليوم بأرضية ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة في إطار مساعي الفريق للتأهل للدور التالي للبطولة القارية الشهيرة. وفاز بيراميدز بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا ويكفي للفريق المصري التعادل بأي نتيجة أو الفوز لعبور الفريق التنزاني بمسابقة كأس الكونفيدرالية. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: رجب بكار، احمد منصور، عمر جابر، عبد الله بكري خط الوسط: محمد حمدي، محمد فتحي، نبيل عماد دونجا، خط الهجوم: عبد الله السعيد، إريك تراوري، محمد فاروق

تشكيلة بيراميدز (2)

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