شكرا لقرائتكم المصري راحة 3 أيام بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح ايهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدى لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام كاملة على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء الخميس المقبل استعداداً لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب المقرر اقامتها في الخامسة مساء الاثنين الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش بالسويس. كان فريق المصرى قد نجح فى الفوز على كوت دى اور عصر اليوم بثنائية نظيفة فى إياب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل لدور المجموعات من البطولة نفسها .

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