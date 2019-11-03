شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وجولدي الودية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد جهاز الزمالك، الخامسة من مساء غداً الإثنين، موعداً لمواجهة فريق جولدي، علي ملعب النادي الأبيض، وذلك في المباراة الودية التي طلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق خوضها عقب نهاية معسكر الفريق في مدينة السادس من أكتوبر الذى انطلق يوم الخميس الماضى، على أن يتم ختام المعسكر غداً بالمباراة الودية التى سيتوجه الأبيض لخوضها على ملعبه فى ميت عقبة مع جولدى وذلك على هامش توقف بطولة الدورى الممتاز.

ويرغب "ميتشو" المدير الفنى للزمالك في تطبيق الأفكار الفنية والجمل التي عمل علي تلقينها للاعبين في معسكر أكتوبر لتكون بروفة للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبي أو المنافسات الإفريقية حيث سيواجه الأبيض نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

كما يسعى ميتشو من خلال الودية علي الوقوف علي تحسن الحالة البدنية للاعبي الفريق عقب خوض المران علي فترتين طوال المعسكر لتنفيذ برنامج بدني وتأهيلي متخصص لكل لاعب للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق كما سيمنح ميتشو، الفرصة، من خلال الودية لعدد من البدلاء والمستبعدين للوقوف علي مستواهم.