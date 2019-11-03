شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وجولدي الودية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب "ميتشو" المدير الفنى للزمالك في تطبيق الأفكار الفنية والجمل التي عمل علي تلقينها للاعبين في معسكر أكتوبر لتكون بروفة للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبي أو المنافسات الإفريقية حيث سيواجه الأبيض نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.
كما يسعى ميتشو من خلال الودية علي الوقوف علي تحسن الحالة البدنية للاعبي الفريق عقب خوض المران علي فترتين طوال المعسكر لتنفيذ برنامج بدني وتأهيلي متخصص لكل لاعب للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق كما سيمنح ميتشو، الفرصة، من خلال الودية لعدد من البدلاء والمستبعدين للوقوف علي مستواهم.
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