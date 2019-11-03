الخليج 365 يكشف تفاصيل حوار صلاح وتريزيجيه بعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول...

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جدة - عمرو شويل تفاصيل حوار صلاح وتريزيجيه بعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول



يكشف الخليج 365 نص الحوار الذي دار بين نجمي منتخبنا الوطني محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، والذي دار بينهما عقب انتهاء مواجهتهما أمس في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلم الخليج 365 أن هناك جلسة قصيرة جمعت الثنائي في ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا بعد انتهاء المباراة، وهي الجلسة التي بدأت بتوجه تريزيجيه لمحمد صلاح للترحيب به خاصة وأن المباراة تقام على ملعب أستون فيلا.

ووجه تريزيجيه التهنئة لمحمد صلاح بعد فوزه بالمباراة واستمرار الريدز في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب نجاح زملاء محمد صلاح في تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة من عُمر اللقاء.

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وأكد محمد صلاح لتريزيجيه أنه لا يزال يعاني من إصابة فى كاحل القدم، وهو الأمر الذي تسبب في تغييره مبكراً، وعدم قدرته على استكمال اللقاء.

وأشاد محمد صلاح بالمستوى الذي ظهر عليه تريزيجيه، قائلا له : "كنت أفضل لاعب في المباراة وظهرت بمستوى طيب للغاية ونجحت فى صناعة الفارق لأستون فيلا وكنت محور أداء الفريق طوال أحداث المباراة".

وفى نهاية الحديث وجه الفرعون المصري التهنئة لتريزيجية بعد نجاحه فى تسجيل أول أهدافه فى الدوري الإنجليزي بإحراز هدف أستون فيلا الوحيد فى شباك ليفربول، ليفتتح سجله التهديفي فى البريميرليج.