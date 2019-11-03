شكرا لقرائتكم حقيقة اجتماع مرتضى منصور مع كهربا فى "فيلا الصلح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لقطة من الشاشة أو ما يسمّى "سكرين شوت" من حساب منسوب إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر موقع "انستجرام" بأن هناك جلسة ستعقد بين رئيس القلعة البيضاء ومحمود كهربا لاعب الزمالك فى فيلا مرتضى منصور بعدما رحل اللاعب إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلاً إلى النادى البرتغالى دون موافقة النادى الأبيض.

وقام "كهربا" باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتمكن من المشاركة مع النادى البرتغالى وقام نادى الزمالك بتقديم شكوى ضد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحفاظ على حقوقه، خاصة أن اللاعب مُسجل ضمن قائمة الأبيض باتحاد الكرة.

وشهدت الساعات الماضية، انتشار "سكرين شوت" حول وجود اجتماع بين رئيس الزمالك وكهربا فى فيلا مرتضى منصور لحل أزمة هروب اللاعب وهو ما أكد مصدر مسؤول بالزمالك عدم صحته وأشار إلى أن ذلك الحساب المنسوب ليس تابع لرئيس القلعة البيضاء.



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كما كشف مصدر مقرب من كهربا إنه سيعود إلى القاهرة، يوم 9 من شهر نوفمبر الحالى، بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام جل فيسنتى فى منافسات الدورى البرتغالى، وذلك للانضمام إلى المنتخب الوطنى لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، المقرر لهما يومى 14 و18 من الشهر ذاته وقام حسام البدرى، المدير الفنى للفراعنة، بإعادة كهربا إلى قوام المنتخب بداية من المواجهتين القادمتين ويرتبط اللاعب بمواجهة اليوم مع فريقه أمام بورتو فى منافسات الدورى البرتغالى، ثم لقاء جل فيسنتى المحدد له يوم 8 من الشهر الجارى ثم سيعود إلى القاهرة للانضمام للفراعنة.