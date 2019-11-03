شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يبحث عن التأهل أمام الوصل الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع اتحاد جدة لحجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حينما يستضيف نظيره الوصل الإماراتي على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وكان الاتحاد قد تفوق في مواجهة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية والتي أقيمت يوم 23 أكتوبر الماضي بفوزه 2-1 سجلهما مهاجمه البرازيلي رومارينهو.

ويأمل الاتحاد في أن يضمد الفريق جراحه المحلية الغائره بتأهله إلى الدور ربع النهائي للمسابقة لاسيما أن آماله أصبحت صعبة للغاية للمنافسة على لقب الدوري.

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وبات الاتحاد يتلقى الخسائر الواحدة تلو الأخرى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر آخر أربع مباريات له ليتراجع إلى المركز 13 برصيد 9 نقاط.

ويسعى السعودي محمد العبدلي مدرب الاتحاد إلى تكرار تفوقه على الوصل عندما افتتح مشواره مع الفريق في لقاء الذهاب، إذ أعد العدة للمواجهة ولم يعلن حتى الآن أسماء اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيشاركون في اللقاء.

وفي المقابل ستكون مهمة الوصل صعبة للغاية لاسيما بعدما خسر لقاء الذهاب على أرضه وبين جماهيره. وبدأ الوصل في دوري الخليج العربي ببداية متعثرة للغاية بعد تلقيه الخسائر إلا أنه استعاد توازنه في المرحلتين الماضيتين حينما فاز على فريقي الظفرة وحتّا بنتيجة 3-1 ليصعد إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط.