شكرا لقرائتكم كالياري يهزم أتالانتا ويحرمه من المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز كالياري على مضيفه أتالانتا بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحرمه من اقتناص المركز الثالث، ويشاركه في المرتبة الرابعة.

وسجل هدفي كالياري الكرواتي ماريو بازاليتيش لاعب أتالانتا، الذي حول الكرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32 وكريستيان أوليفا في الدقيقة 58.

وعزز كالياري سيطرته بعد تلقي لاعب أتالانتا السلوفيني يوسيب إيليتشيش بطاقة حمراء مباشرة قبل نحو خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، على خلفية توجيهه ركلة لأحد لاعبي الخصم أثناء تنافسهما على انتزاع الكرة.

واقتسم الفريقان بذلك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ليعزز كالياري سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة، إذ لم يذق طعم الخسارة للمباراة التاسعة تواليا بعد سقوطه في المرحلتين الأولى والثانية أمام بريشيا بهدف وإنتر ميلان بهدفين مقابل هدف واحد.