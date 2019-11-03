ليستر يعود إلى المركز الثالث عقب الفوز على بالاس









اسماء السيد - منح الهدف الأول الذي سجله شالار سويونش مع النادي إضافة لهدف قبل النهاية من جيمي فاردي ليستر سيتي الفوز 2-صفر على كريستال بالاس ليعيد الفريق للمركز الثالث في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وانهى التركي سويونش قلب دفاع ليستر حالة الهدوء التي سادت استاد سيلهيرست بارك عندما لعب الكرة برأسه اثر ركلة ركنية نفذها جيمس ماديسون في الدقيقة 57.

وسجل فاردي هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم قبل النهاية ليضمن النقاط لفريقه والفوز الثالث على التوالي لليستر.

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وعقب انتصاره الساحق 9-صفر خارج ملعبه أمام ساوثامبتون، قدم ليستر أداء مهيمنا ليرفع رصيده إلى 23 نقطة من 11 مباراة متراجعا بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي.

وعانى بالاس، الذي كان من الممكن أن يتقدم للمركز الخامس في حال فوزه اليوم، لصناعة أي فرص واضحة وظل في المركز التاسع.

ملخص مباراة ليستر وكريستال بالاس: