بارتي تختتم موسما رائعا بفوزها بلقب البطولة الختامية









اسماء السيد - أنهت آشلي بارتي الموسم بشكل رائع بالفوز على حاملة اللقب إيلينا سفيتولينا 6-4 و6-3 لتضيف لقب البطولة الختامية لموسم تنس السيدات إلى صدارة التصنيف العالمي اليوم الأحد.

وكللت بارتي، التي أصبحت أول أسترالية تنهي الموسم في صدارة التصنيف العالمي منذ بدايته عام 1975، موسما ممتازا بلقبها في شينتشين بعد فوزها أيضا ببطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس في يونيو حزيران الماضي.

وأصبحت بارتي أول أسترالية تحرز لقب البطولة الختامية منذ إيفون جولاجونج كولي عندما توجت بلقبها الثاني عام 1976.

وقالت بارتي التي حصدت جائزة مالية قياسية بلغت 4.42 مليون دولار نظير الفوز في شينتشين حيث تقام البطولة لأول مرة ضمن اتفاقية منحت المدينة الصينية حق الاستضافة لمدة عشر سنوات "كان العام الأكثر تميزا لي.

"كان عصرا جديدا مذهلا لتنس السيدات واللعب أمام هذه الجماهير كان رائعا أيضا".

وكانت المباراة متكافئة حتى الشوط قبل الأخير في المجموعة الأولى عندما أنقذت بارتي نقطة كسر الإرسال قبل أن تضع سفيتولينا تحت ضغط في الشوط التالي.

وحسمت اللاعبة الأسترالية المجموعة الافتتاحية عندما كسرت إرسال منافستها من الفرصة الثالثة إذ أعادت إرسال اللاعبة الأوكرانية بضربة أمامية قوية.

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وزاد التوتر في المجموعة الثانية حيث لم تنجح أي منهما في الحفاظ على إرسالها بثبات.

وكسرت سفيتولينا إرسال منافستها مبكرا لتمنح نفسها الأمل لكن بارتي انتصرت في الأشواط الثلاثة التالية من بينها كسر إرسال منافستها في مناسبتين.

لكن اللاعبة الأسترالية خسرت إرسالها لتعود سفيتولينا في المباراة.

وكسرت بارتي إرسال منافستها في الشوط الثامن من الفرصة الثالثة عندما أطاحت سفيتولينا بالكرة خارج الملعب ثم ضمنت بارتي لقبها الرابع هذا الموسم عقب فوزها في الشوط التالي بدون خسارة أي نقطة.

وفازت المجرية تيميا بابوش بلقب الزوجي للعام الثالث على التوالي إذ تفوقت مع شريكتها الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش على الثنائي المكون من التشيكية باربورا ستريتسوفا و التايوانية هسيه سو-وي بنتيجة 6-1 و6-3 في النهائي.

وقالت بابوش "قدمنا أداء رائعا. لم يكن هناك أي زوجي يمكنه الفوز علينا. هذا رائع حقا.

"بالتأكيد مشاركة ذلك مع كريستينا واللعب على أعلى مستوى معها وحصد اللقب قصة مذهلة".

وأضافت "أنا سعيدة للغاية بحصد اللقب مرة أخرى".