ديوكوفيتش يهزم شابوفالوف ويحصد لقب باريس للأساتذة للمرة الخامسة









اسماء السيد - فاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على الكندي دينيس شابوفالوف بنتيجة 6-3 و6-4 ليحصد لقبه الخامس في بطولة باريس للتنس للأساتذة اليوم الأحد.

وتعرض اللاعب الصربي لفرصة واحدة لكسر إرساله في أداء رائع آخر ليحصد لقبه 34 في بطولات الأساتذة ضد شابوفالوف المصنف 28 عالميا والذي خاض أول مباراة نهائية له على هذا المستوى.

وقال ديوكوفيتش الذي لم يخسر أي مجموعة في البطولة "إرسالي كان جيدا للغاية ولم تكن هناك العديد من سلاسل تبادل الضربات في المباراة. كسر إرسال مرة واحدة في كل مجموعة كان كافيا. كان أفضل أداء في الإرسال في هذه البطولة.

"إنها مباراته النهائية الأولى على مستوى الأساتذة لذا بطريقة ما تفوقت الخبرة".

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وكسر ديوكوفيتش، الذي سيخسر صدارة التصنيف العالمي لصالح رفائيل نادال غدا الاثنين، إرسال شابوفالوف الأول ليتقدم 3-صفر.

ولم يتعرض اللاعب الصربي لأي تهديد في المجموعة الأولى وخسر أربع نقاط فقط في إرساله إذ بدا شابوفالوف متأثرا بعدم خوض مباراة الدور قبل النهائي أمس السبت بعد انسحاب نادال.

وواجه شابوفالوف فرصة لكسر إرساله في الشوط الأول من المجموعة الثانية لكنه أنقذها بإرساله الأول غير أنه ارتكب خطأ بضربة أمامية في الفرصة الثانية لديوكوفيتش لكسر الإرسال ليتقدم اللاعب الصربي 4-3.

ثم حافظ ديوكوفيتش على إرساله لينتزع فوزا سيعزز معنوياته قبل انطلاق البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في الفترة من العاشر وحتى 17 نوفمبر تشرين الثاني في لندن حيث سيسعى لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.