شكرا لقرائتكم خبر عن المحرق البحرينى يعلن تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق المحرق البحرينى بقيادة ماركوس سيزار، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها على استاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.
وجاء التشكيل يضم كلا من: السيد محمد جعفر، وليد الحيام، أمين بنعدى، عبد الوهاب الصافى، تياقو أفوستو، إسماعيل عبداللطيف، ويسلى كوريا، محمد البنأ، محمد حردان، ماثيو بيسى، تيافو دى.بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:
حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب
خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا
وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي
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