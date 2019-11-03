شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. بيراميدز يفوز على يانج أفريكانز بذهاب الدور التمهيدى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق بيراميدز نظيره يانج أفريكانز فى إطار إياب مباريات دور المحلق من النخسة السابعة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقبل مواجهة اليوم، التقى الفريق نظيره التنزانى فى مباراة الذهاب الأحد الماضى، وانتهت المباراة بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف. أحرز أهداف بيراميدز إيريك تراورى فى الدقيقة 41 ، وعبد الله السعيد فى الدقيقة 63. وفيما يخص هدف يانج أفريكانز فأحرزه بابى تشمبى فى الدقيقة 88.

وتعد مشاركة بيراميدز هي الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.