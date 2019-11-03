مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 3-11-2019 في الكونفدرالية عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بثًا مباشرًا لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 3-11-2019 في الكونفدرالية، حيث يلتقي فريق بيراميدز بفريق يانج أفريكانز التنزاني اليوم الأحد في تمام الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا، ويلعب بيراميدز مباراة اليوم بأريحية كبيرة خاصةً أنه قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية. وكان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه. لمشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 3-11-2019 في الكونفدرالية عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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