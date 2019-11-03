شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وتراورى يقودان هجوم بيراميدز أمام يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيلة الفريق الرسمية التي سيخوض بها مباراته ضد يانج أفريكانز التنزاني في اياب دور 32 الثاني لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

تقام المباراة بملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة في إطار مساعي الفريق للتأهل للدور التالي للبطولة القارية الشهيرة.

وفاز بيراميدز بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا ويكفي للفريق المصري التعادل بأي نتيجة أو الفوز لعبور الفريق التنزاني بمسابقة كأس الكونفيدرالية.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار، أحمد منصور، عمر جابر، عبد الله بكري.

خط الوسط: محمد حمدي، محمد فتحي، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: عبد الله السعيد، إريك تراوري، محمد فاروق.