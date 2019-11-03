سوبر كورة.. الجبلاية تحبط مخطط الأهلى لضم ثلاثى بيراميدز فى الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغبات متبادلة بين ناديي الأهلي وبيراميدز لانتقال لاعبين من كل جانب للجانب الآخر خلال فترة الفترة القادمة، والبداية بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعدما شهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقال محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز للأهلي، وهو الذي تم تسجيله كأول تعاون على مستوى الصفقات بين الجانبين. ويضع الأهلي عينه على ثلاثة لاعبين على الأقل من بيراميدز، فيما يرغب بيراميدز في التعاقد مع ثنائي الأهلي أحمد فتحي الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وكذلك حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر. Advertisements لمعرفة ثلاثى بيراميدز الذي يرغب الأهلي فى ضمهم فى الشتاء عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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