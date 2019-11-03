شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد جمهور الاتحاد إلى ملعب الإسكندرية استعدادا لمباراة المحرق البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد جمهور الاتحاد السكندرى إلى ملعب برج العرب لمتابعة فريقهم أمام المحرق البحرينى فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" .

ويستضيف فريق الاتحاد السكندرى نظيره المحرق البحرينى فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام فى 26 نوفمبر الجارى بالبحرين .

وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1.





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