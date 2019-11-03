مشاهدة مباراة الاتحاد ضد المحرق اليوم الأحد 3-11-2019 فى البطولة العربية عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سوبر كورة يقدم بث مباشر لمباراة الاتحاد السكندري ضد المحرق اليوم الأحد 3-11-2019 فى البطولة العربية، حيث يواجه فريق الاتحاد السكندرى نظيره المحرق البحرينى فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية".
وستشهد المباراة حضورا جماهيريا يقارب الـ5 آلاف مشجع، علماً بأن مباراة العودة ستقام فى 26 نوفمبر الجارى بالبحرين.
وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.
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