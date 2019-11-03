شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يتوج بذهبية بطولة العالم للمصارعة بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن تحت ٦٧ كجم ببطولة العالم التى أقيمت بالمجر بعد التغلب على لاعب بيلاروسيا 9/0. ويعد كيشو من أبرز لاعبى المصارعة فى الفترة الأخيرة بعد احتلاله المركز الرابع فى التصنيف العالمى والأولمبى، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة.

كيشو تأهل إلى نهائى البطولة بعد التغلب على لاعب اليابان 5/7 فى نصف النهائى، ومن قبله على لاعبى الصين وأوكرانيا وكيرجستان.

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ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة نرمين رفيق عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، ومحمد إبراهيم زقلط مدربا، وطاقم تحكيم يضم أحمد زكى، وإبراهيم عادل.

يذكر أن كيشو تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى، ليكون أول لاعبى منتخب المصارعة المتأهلين للأولمبياد.

وكان اللاعب قد توج بذهبية دورة الألعاب العسكرية التى أقيمت بالصين، و كذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.