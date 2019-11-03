شكرا لقرائتكم خبر عن كاميل سيرم لاعبة الاسكواش تستكشف آثار الأقصر وتعلق: الحلم أصبح حقيقة والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت الفرنسية المخضرمة صورا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام خلال زيارتها لمدينة الأقصر وعلقت: "الحلم أصبح حقيقة استكشاف مصر مختلف".
وكانت كاميل سيرم قد ودعت بطولة العالم لسيدات الاسكواش التي استضافتها الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك عقب خسارتها في مباراة الدور ربع النهائي أمام المصرية الواعدة هانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات.
يذكر أن نور الشربيني توجت بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالى، عقب فوزها في المباراة النهائية على مواطنتها رنيم الوليلي بنتيجة 3/1.
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